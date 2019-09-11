زعيم القاعدة بذكرى 11 أيلول: لشن هجمات ضد إسرائيل وحلفائها في جميع أنحاء العالم

دعا زعيم تنظيم "القاعدة" الارهابي ​أيمن الظواهري​ في تسجيل نشر في الذكرى الـ 18 لهجمات 11 أيلول إلى "شن هجمات ضد ​إسرائيل​ وحلفائها في جميع أنحاء ​العالم​"، متوجهاً إلى أعضاء التنظيم، بالقول "إخواني المجاهدين في ​فلسطين​ وبقية الأمة الإسلامية، إن مصالح إسرائيل وحلفائها الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والروس والأوروبيين، منتشرة في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن "إسرائيل وحلفاءها يخنقون الجهاد في الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه "كما يتآمرون ويتحدون ضدنا في كل مكان، يجب أن نطاردهم في كل مكان في الوقت والمكان الذي نختاره، كونوا مبتكرين ومبدعين في أساليبكم".