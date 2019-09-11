الخارجية الكويتية: إعلان بنيامين نتانياهو اعتداء خطير

دانت ​وزارة الخارجية​ ​الكويت​ية "خطة رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، فرض سيادة إسرائيل على مناطق واسعة من ​الضفة الغربية​"، معتبرة إياها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكدت أن "مثل هذا الإعلان يعد اعتداء خطيرا وصارخا على حقوق ​الشعب الفلسطيني​ وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق ​الأمم المتحدة​ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل"، مشددةً على "ضرورة تحمل ​المجتمع الدولي​ لمسؤولياته القانونية في رفض هذا الإعلان واعتبار ما قد يسفر عنه باطلا ولا يرتب أي أثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني".

وشددت على "موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها ​القدس الشرقية​، وفقا للمرجعيات الدولية التي في مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".