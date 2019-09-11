ماكرون يزور روما لاحياء العلاقات الفرنسية الايطالية









اسماء السيد - باريس: يتوجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى روما في 18 ايلول/سبتمبر حيث يلتقي الرئيس الايطالي ورئيس الوزراء بهدف احياء العلاقة بين البلدين بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بحسب ما اعلن الاليزيه الاربعاء.

وسيلتقي ماكرون اولا الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبل عشاء عمل مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وقالت الرئاسة الفرنسية "سيبحثون المسائل الثنائية الاوروبية وخصوصا الاقتصادية منها وتلك المتصلة بالهجرة".

وتهدف الزيارة الى تهدئة العلاقات الثنائية التي تأثرت كثيرا بتولي حكومة شعبوية الحكم في روما عام 2018. وكان وزير الداخلية الايطالي السابق ماتيو سالفيني انتقد ماكرون مرارا على خلفية ملف الهجرة.

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وصدرت انتقادات مماثلة على لسان زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو الذي بات وزيرا للخارجية في الائتلاف الحكومي الجديد بين الحركة والاشتراكيين الديموقراطيين.

ورد ماكرون على منتقديه مؤكدا ان سالفيني "خصمه الرئيسي".

والاحد، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان الحكومة الايطالية الجديدة "تبدو اكثر انفتاحا في بعدها الاوروبي واكثر تصميما على اقامة علاقات ايجابية مع فرنسا (...) نحن مستعدون للتحاور".