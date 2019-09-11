إعادة 7 مهاجرين إلى المغرب بعد محاولة إسباني تهجيرهم

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن سبعة مهاجرين مغاربة غير شرعيين، أعيدوا إلى المغرب عقب محاولة تهجير فاشلة، قام بها إسباني استعمل قاربا، انطلق من ميناء سبتة في اتجاه سواحل مدينة قادس الإسبانية.

وبحسب الوكالة، فإن قاض في سبتة المحتلة أصدر قرارا باعتقال شخص إسباني، عقب توقيفه، وهو يقود قاربا على متنه سبعة مهاجرين غير شرعيين مغاربة، في اتجاه ساحل مدينة قادس الإسبانية.

وتمت متابعة الإسباني بجريمة انتهاك حقوق المواطنين الأجانب، عقب توقيفه من طرف الحرس المدني الإسباني، يوم الأحد الماضي، وذلك على بعد ثلاثة أميال من شاطئ “كاتالينا” في مدينة سبتة المحتلة، وفي اتجاه شبه الجزيرة الإيبيرية.

يذكر أنه، بشكل مفاجئ، أعلنت الحكومة الإسبانية المؤقتة أن “فيرناندو مارلاسكا”، وزير الداخلية الإسباني، حط الرحال، الأربعاء الماضي، في الرباط، من أجل لقاء نظيره المغربي عبدالوافي لفتيت، بهدف تعزيز التعاون، القائم بين البلدين في مراقبة تدفقات الهجرة السرية، ومحاربة شبكات تهريب، وتهجير البشر، إلى جانب التطرق إلى مواضيع أخرى تدخل في إطار الأمن القومي للبلدين.

وربطت أغلب التقارير الإعلامية الإسبانية، الزيارة المفاجئة بالاقتحام الجماعي لحوالي 200 مهاجر سري يوم الجمعة ما قبل الماضية لسياجات سبتة، ونجاح 153 منهم من ولوجها، وإعادة 7 مهاجرين، كانوا عالقين في السياج، في الحين، إلى السلطات المغربية.