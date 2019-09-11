شيشاوة.. لسعة عقرب داخل مدرسة ترسل تلميذة للمستعجلات

تعرضت تلميذة في السادسة من عمرها، يوم أمس الثلاثاء، للسعة عقرب سامة، وذلك بإحدى المدارس في جماعة عبد المؤمن في إقليم شيشاوة.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن التلميذة تدرس في مجموعة مدارس أيت إسماعيل في سيدي عبد المومن، أصيبت بجوار حجرتها الدراسية بلسعة عقرب، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستعجلات القرب في إيمنتانوت.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوضع الصحي للطفلة متوسط الخطورة، إذ لاتزال ترقد في قسم العناية المركزة، في المستشفى الإقليمي محمد السادس في شيشاوة للعلاج.
ويعرف إقليم شيشاوة ما يقارب عشر حالات للسعات العقارب بشكل يومي، مما يعرض حياة السكان، لاسيما الأطفال للخطر.
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