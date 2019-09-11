الداخلة.. انقلاب “رموك” يخلف خسائر مادية كبيرة وقطع للطريق- صور

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة الداخلة، ومنطقة العركوب، ظهر أمس الثلاثاء، انقلاب شاحنة من الحجم الكبير.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن الشاحنة كانت محملة بكمية كبيرة من الخضر، قبل انقلابها، حيث كانت متجهة صوب موريتانيا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث تسبب في خسائر مادية كبيرة في الحمولة، دون تسجيل أي إصابة في صفوف سائق ومساعده، اللذين نجا بأعجوبة من الحادث.

وحلت في عين المكان المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا حول الحادث، فيما تم نقل المصابين قصد تقديم لهم الاسعافات الضرورية في المستشفى المحلي في الداخلة.

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