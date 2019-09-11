رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، أنها وقيادة عمليات رفعت الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوب العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الآلي والهندسي الخاص بامانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبتنسيق مكتب امين بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية من محيط شركة الفداء للصناعات الهيدروليكية ضمن منطقة السيدية بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية عن زقاق 70 ضمن المحلة 821 في منطقة السيدية".



وأضافت الامانة أن "الكوادر البلدية في امانة بغداد باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتأهيل الموقعين المغلقين منذ سنة 2006".

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