ترامب: غزو العراق كان خطأ جسيماً

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الاربعاء، أن غزو العراق كان خطأ جسيماً، فيما أكد أن بلاده لا تريد تغيير النظام في ايران.

وقال ترامب في تصريحات صحافية، إن "مقاربة بولتون للنموذج الليبي لم أكن اتفق معها"، مشيراً الى أن "لدينا 5 مرشحين لخلافة جون بولتون".

وأضاف الرئيس الاميركي أن "غزو العراق كان خطأ جسيماً"، مؤكداً "نحن لا نريد تغيير النظام في إيران".