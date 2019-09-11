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العراق وتونس يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات مع تونس.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ترأس الجانب العراقيّ في اجتماعات اللجنة العراقـيّة-التونسيّة المُشتركة".

وأضاف أن "الحكيم وقـّع مع نظيره التونسيّ مُذكّرة للمُشاورات السياسيّة، ومُذكّرتي تفاهم تخصان وزارة الثقافة والسياحة، واتفاقـيّة في النقل، ومذكرة تفاهم في التعاون الأمنيّ بين البلدين، ومذكرة تفاهم حول تسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال من كلا البلدين، وتوقيع محضر الدورة16 للجنة المُشتركة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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