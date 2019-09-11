العراق وتونس يوقعان مذكرات تفاهم في مجالات عدة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، عن توقيع مذكرات تفاهم في عدة مجالات مع تونس.
وأضاف أن "الحكيم وقـّع مع نظيره التونسيّ مُذكّرة للمُشاورات السياسيّة، ومُذكّرتي تفاهم تخصان وزارة الثقافة والسياحة، واتفاقـيّة في النقل، ومذكرة تفاهم في التعاون الأمنيّ بين البلدين، ومذكرة تفاهم حول تسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال من كلا البلدين، وتوقيع محضر الدورة16 للجنة المُشتركة".
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