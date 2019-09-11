عبد المهدي والسفير التركي يبحثان زيارة مرتقبة لاردوغان الى العراق

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والسفير التركي فاتح يلدز، الاربعاء، زيارة الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان الى العراق، فيما اكد عبد المهدي حرص العراق على تطوير علاقاته مع تركيا بالمجالات كافة بمايخدم استقرار الشعبين. وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، سفير الجمهورية التركية في بغداد فاتح يلدز، حيث تم بحث ملفات التعاون في ملفات الاقتصاد والمياه والإعمار"، لافتا الى أن "اللقاء بحث زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق".



واكد عبدالمهدي، بحسب البيان، "حرص العراق على تطوير علاقاته مع الجارة تركيا في المجالات كافة بمايخدم مصالح واستقرار الشعبين".

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