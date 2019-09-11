السفير الأمريكي ينفي مسؤولية بلاده عن ضرب بعض المواقع العسكرية ومخازن العتاد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر تقديم الدعم الفني والاستخباري والتدريب؛ لتمكين القوات الأمنية العراقية من محاربة الإرهاب، فيما نفا تولر مسؤولية بلاده عن ضرب بعض المواقع العسكرية في العراق ومخازن العتاد.
وأضاف أن "الجانبين بحثا ضرورة توسيع مشاركة الشركات الأميركية في الاستثمار بمجالات الطاقة والإسكان، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد من الشباب".
من جانبه، جدَّد السفير الأميركي حرص بلاده على دعم العراق حكومةً وشعبًا، والمحافظة على استقراره السياسي وسيادته، والعمل على تعزيز قدراته العسكرية لحماية حدوده، وتطوير قدرات الدفاع الجوي العراقي، نافياً مسؤولية الولايات المتحدة عن الخروقات العسكرية للأجواء العراقية وضرب بعض المواقع العسكرية ومخازن العتاد.
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