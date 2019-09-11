عبد المهدي وممثل الامم المتحدة يبحثان خطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي والتنموي

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينييس بلاسخارتث، الاربعاء، خطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي والتنموي. وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقته الخليج 365، إن الأخير" استقبل، اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينييس بلاسخارتث"، مبينا أن "اللقاء تناول تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق(يونامي)الذي أكد التطورات الايجابية وشكل ودعم توجهات الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء بحث التعاون بين العراق والأمم المتحدة والتطورات الايجابية التي يشهدها العراق في المجالات الأمنية والاقتصادية وخطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي والتنموي وتعزيز الاستقرار والمجالات الانسانية وقضايا النازحين، الى جانب دور العراق الذي يتعزز في محيطه العربي والاقليمي".

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