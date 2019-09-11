الإمارات تمنح سفير الهند "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، نفديب سينج سوري سفير جمهورية الهند لدى الإمارات "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى؛ تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة.

وقلد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، السفير الهندي الوسام، خلال استقباله بمكتب ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في عمله، مثنياً على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والهند في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب نفديب سوري عن بالغ تقديره وشكره إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالسياسة الحكيمة والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

وتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.