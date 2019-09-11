القضاء النيجيري يرفض إلغاء فوز بخاري في حكم نهائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت محكمة نيجيرية خاصة بالانتخابات، الأربعاء، مسعى مرشح المعارضة الرئيسي عتيق أبوبكر ‭‬‬لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي.

وزعم مرشح المعارضة الخاسر المنتمي للحزب الشعبي الديمقراطي أن الانتخابات شابها التزوير. ويعني قرار المحكمة أنه لا يمكن الطعن مجددا على فوز الرئيس محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية. وتولى بخاري البالغ من العمر 76 عاما السلطة للمرة الأولى كرئيس منتخب في عام 2015. Advertisements

وحصل بخاري (76 عاما) على 56% من الأصوات مقابل 41% لمنافسه الرئيسي عتيق رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس. ونيجيريا صاحبة أكبر سكان واقتصاد في أفريقيا بحسب صندوق النقد الدولي، وتحتل المركز الـ12 في إنتاج البترول عالميا، ما زال هناك 87 مليونا من مواطنيها يرزحون تحت خط الفقر من بين 190 مليونا هم عدد سكانها، و32% من سكانها يعانون من البطالة، ونسبة النمو بها 1.9%، وهذا يجعل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة اللذين يفخر كثير من النيجيريين بهما في مهب مخاطر كبيرة.

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