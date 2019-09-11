سويسرا تسحب جنسيتها من "مورد" إرهابيين لداعش لأول مرة

أعلن مكتب الهجرة الاتحادي السويسري، الأربعاء، سحب الجنسية من رجل أدين بالمساعدة في تجنيد إرهابيين لحساب تنظيم داعش، مستخدمة في ذلك قانونا يسمح بتجريد حاملي الجنسية المزدوجة من جوازات السفر السويسرية.



وتعتبر هذه الواقعة هي الأولى التي يتخذ فيها مثل هذه الخطوة بموجب القانون المطبق منذ 66 عاما، فإن دولا غربية أخرى سحبت الجنسية أيضا من أشخاص لهم صلة بالعنف في الشرق الأوسط.

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وفي العام الماضي سحبت أستراليا الجنسية من شخص يجند أفرادا لصالح تنظيم داعش رغم بعض المخاوف من أن تلك الخطوة قد تتركه بدون جنسية.

كما جردت بريطانيا مراهقا (19 عاما) من الجنسية في فبراير/ شباط لدواع أمنية.

ولم يكشف المكتب السويسري عن الجنسية الأخرى للرجل الذي سُجن بعد صدور حكم بحبسه عدة أعوام لارتكاب جرائم منها الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لصالح تنظيم داعش والعمل على إقناع مقاتلين بالمشاركة في أعمال عنف في الشرق الأوسط.

وأعلن مكتب الهجرة الذي لم يفصح عن هوية الرجل أن من المحتمل أن يتم طرده من سويسرا بعد خروجه من السجن في نهاية.