والد نيمار: فعلنا كل شيء ممكن من أجل العودة إلى برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد والد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه بذل قصارى جهده بصفته وكيلاً للاعب البرازيلي من أجل عودته لصفوف برشلونة الإسباني ولكنه فشل.

وقال والد نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت" الإسبانية: "نيمار يبحث عن السعادة وسيجد ذلك في برشلونة.. هكذا أجاب عندما سأله أصدقاؤه في فريقه السابق عن مدى رغبته في العودة من جديد".

وأضاف والد البرازيلي: "كوكيل تشعر بالضعف عندما لا توجد القواعد التي تمنحك حق الرحيل.. لم يكن لدينا أي بند يسمح لنا بمغادرة سان جيرمان".

وتابع وكيل نيمار: "لقد فعلنا كل شيء ممكن وبذلنا أقصى ما لدينا من أجل عودته إلى برشلونة ولكن كان علينا في النهاية احترام قرار النادي".

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وارتبط نيمار مؤخراً بالعودة إلى البارسا، لكن النادي الباريسي رفض التفريط فيه بأي شكل من الأشكال، رغم تقديم العملاق الكتالوني العديد من العروض المغرية، وفقاً لتقارير صحفية فرنسية وإسبانية.

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

اللاعب البرازيلي، صاحب الـ27 عاماً، شارك مع سان جيرمان في 58 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29، وتوج معه بـ5 ألقاب محلية؛ أبرزها الدوري الفرنسي لمرتينز

وكان نيمار توج مع برشلونة بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني مرتين، إلى جانب لقب واحد للسوبر القاري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.