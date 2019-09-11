الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالة الأنباء السعودية الأربعاء 2019/9/11 09:55 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/9/11 09:55 م بتوقيت أبوظبي وزير الخارجية الفرنسي خلال استقباله عادل بن أحمد الجبير

بحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، حيث استقبل لودريان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

Advertisements وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، إضافة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما زار الجبير الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى عددا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية. وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. والتقى أيضاً وزيرة العدل السابقة ورئيسة بلدية "باريس السابعة" رشيدة داتي، حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها.

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