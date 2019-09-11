ترامب: بولتون ارتكب أخطاء جسيمة بفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي، ارتكب أخطاء جسيمة فيما يتعلق بملف فنزويلا.



وأشار ترامب في تصريحات، إلى أن بولتون اختلف مع أعضاء بارزين بالبيت الأبيض، وذلك خلال توليه منصب مستشار الأمن القومي.



ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن هناك 5 أشخاص مؤهلين للغاية لمنصب مستشار الأمن القومي.



وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، إقالة جون بولتون من منصبه، وأوضح عبر تغريدة على تويتر، أنه يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون، وأنه طلب منه تقديم استقالته.



وكان الرئيس الأمريكي أعلن في 22 مارس/آذار 2018 على تويتر، تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي خلفاً لهربرت ماكماستر، كما تسلم منصبه رسمياً في 9 أبريل/نيسان من العام نفسه.

