انت الان تتابع روحاني لماكرون: لا محادثات مع #أمريكا في ظل العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس حسن روحاني أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات الأمريكية قائمة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحاني قوله "من منظور الحكومة والبرلمان والشعب الإيراني، لا معنى للمفاوضات مع أمريكا ما دامت العقوبات قائمة".
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