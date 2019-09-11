الان تتابع عاجل .. إجابة مفاجئة لترامب حول احتمال لقائه بروحاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التفاهم كان مفقودا بين مستشار الأمن المستقيل بولتون، وأبرز موظفي إدارة البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأمريكي: “5 أشخاص مؤهلين للغاية لمنصب مستشار الأمن القومي”.
وحول احتمالية لقائه بروحاني قال ترمب في رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني: لا أسعى إلى أي لقاء
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