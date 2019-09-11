عاجل .. إجابة مفاجئة لترامب حول احتمال لقائه بروحاني

جدة - عمرو شويل أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التفاهم كان مفقودا بين مستشار الأمن المستقيل بولتون، وأبرز موظفي إدارة البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي: “5 أشخاص مؤهلين للغاية لمنصب مستشار الأمن القومي”.

وحول احتمالية لقائه بروحاني قال ترمب في رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني: لا أسعى إلى أي لقاء