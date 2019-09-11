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الان تتابع العساف: ندعم مشروعية قبرص وسيادتها والان مع التفاصيل
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أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، في مؤتمر صحفي قبل قليل، دعم المملكة لمشروعية “قبرص” وسيادتها.
وقال خلال مؤتمر صحفي قبل قليل: “ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الدولي خاصة الأمم المتحدة، ونأمل أن يحل الطرفين المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص”.
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