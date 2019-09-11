العساف: ندعم مشروعية قبرص وسيادتها

أكد ‏وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، في مؤتمر صحفي قبل قليل، دعم المملكة لمشروعية “قبرص” وسيادتها.

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل قليل: “ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الدولي خاصة الأمم المتحدة، ونأمل أن يحل الطرفين المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص”.