شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يحيي ذكرى هجمات سبتمبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إحياء ذكرى الثامنة عشر للهجمات الإرهابية على بلاده بمقر وزراة الدفاع الأمريكية «البنتاغون». حيث تم بسط علم أمريكي على الحائط الغربي لمبنى الوزارة اليوم (الأربعاء)، حيث قتل في مثل هذا اليوم ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إحياء ذكرى الثامنة عشر للهجمات الإرهابية على بلاده بمقر وزراة الدفاع الأمريكية «البنتاغون». حيث تم بسط علم أمريكي على الحائط الغربي لمبنى الوزارة اليوم (الأربعاء)، حيث قتل في مثل هذا اليوم ما يقرب من 3000 شخص عندما صدمت طائرات مخطوفة مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع وتحطمت طائرة في حقل في بنسلفانيا في 11 سبتمبر 2001.

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