السيد: اي دولة تخطف مواطنا من خارج الاصول القانونية فحقنا التعرض لمواطنيها

رأى النائب ​جميل السيد​ أن ما يحصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج قرصنة و​ارهاب​، مشيرا الى أن شخصا لا يوجد مذكرة بحقه تخطفه دولة بسبب شبهة لديها رغم انه لا يوجد أي دولة مخولة لكي تكون شرطي ​العالم​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "اي دولة من خارج الاصول القانونية تخطف مواطنا فحقنا التعرض لمواطنيها".