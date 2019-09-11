رأى النائب جميل السيد أن ما يحصل مع المغتربين اللبنانيين في الخارج قرصنة وارهاب، مشيرا الى أن شخصا لا يوجد مذكرة بحقه تخطفه دولة بسبب شبهة لديها رغم انه لا يوجد أي دولة مخولة لكي تكون شرطي العالم.
واضاف في حديث تلفزيوني: "اي دولة من خارج الاصول القانونية تخطف مواطنا فحقنا التعرض لمواطنيها".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: اي دولة تخطف مواطنا من خارج الاصول القانونية فحقنا التعرض لمواطنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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