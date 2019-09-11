الإعلام الاسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة نحو المنطقة الصناعية جنوب عسقلان

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية عن "إطلاق صواريخ من غزة نحو المنطقة الصناعية جنوب عسقلان". فيما أفادت قناة "​سكاي نيوز​" بان "صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة في ​قطاع غزة​".

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