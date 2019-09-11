أكدت مصادر مصرفية لقناة "LBC" أن "​القطاع المصرفي​ ملتزم بحماية نفسه والمودعين لديه"، مشيرةً الى أن "​المصارف​ هي مؤؤسات خاصة وتتعامل مع مصارف أميركية وهي أيضا خاصة"، لافتةً الى أنه "لا يمكن التعامل مع أي جهة لا تلتزم بالعقوبات الاميركية".

وسألت المصادر: "ما اذا كان لدى البعض وسائل لتخطي هذه الاجراءات خصوصا أن نسبة الدولرة مرتفعىة في ​لبنان​؟"، مشيرةً الى أن "المصارف لا تستهدف أي حزب او طائفة بل تلتزم بالقوانين التي أصدرها ​مجلس النواب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرفية لـ LBC: القطاع المصرفي ملتزم بحماية نفسه والمودعين لديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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