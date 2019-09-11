تحسن في سعر الليرة السورية ليسجل أقل من 600 ليرة مقابل الدولار الواحد

تحسن سعر صرف ​الليرة السورية​ مقابل ​الدولار​ الاميركي ليسجل أقل من 600 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعد ان وصل قبل يومين الى 700 ليرة مقابل الدولار. ويعود سبب هذا التحسن ل​سياسة​ حاكم ​المصرف المركزي​ حازم قرفول الذي اعاد سعر الليرة الى ما كانت عليه قبل ثلاثة اشهر.

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