دونالد ترامب: غزو العراق كان خطأ جسيما

كشف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عن أن "مستشار الرئيس الأميركي لشؤون ​الأمن​ القومي السابق ​جون بولتون​ ارتكب عدة أخطاء ولم يكن هناك تفاهم بينه وبين مسؤولين كثيرين في ​الإدارة الأميركية​"، مشيراً إلى ان "هنالك 5 مرشحين جديين لشغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي خلفا لجون بولتون".

من جهة أخرى، أكد ترامب ان "إيران تريد التوصل إلى اتفاق والتفاوض مع الولايات المتحدة الاميركية"، مشيراً إلى أنه لا يبحث الاجتماع مع الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذراً إيران من أن "تخصيبها لليورانيوم سيكون خطيرا جدا عليها".

كما اعتبر أن "غزو العراق كان خطأ جسيما".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون بأن خدماته لم تعد مطلوبة في ​البيت الأبيض​، مشيراً إلى أنه اختلف بشدة مع العديد من أفكار مستشاره للأمن القومي، متعهدا بأن يعلن اسم خليفة بولتون الأسبوع المقبل.