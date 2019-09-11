خارجية فرنسا دعت فلسطين واسرائيل للامتناع عن إجراءات قد تهدد حل الدولتين

دعت الناطقة باسم ​وزارة الخارجية الفرنسية​، آنييس فان دير مول على اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ نيته ضم مناطق في ​الضفة الغربية​، داعيةً ​فلسطين​ و​إسرائيل​ إلى "عدم اتخاذ أي إجراء قد يعرض حل الدولتين للخطر"، مؤكدةً "تمسك ​فرنسا​ بهدف إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام وأمان جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ضمن الحدود المعترف بها دوليا وحيث تكون ​القدس​ عاصمة لكلا الدولتين".

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