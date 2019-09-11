أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الاول"، مشيراً إلى أن "هنالك تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون أكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.