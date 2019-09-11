جونسون أكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 31 تشرين الاول

أكد رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ "خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ قبل 31 تشرين الاول"، مشيراً إلى أن "هنالك تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن "​بريكست​".

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