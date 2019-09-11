ستولتنبرغ: تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة الإرهاب

أكد أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ أن "​تركيا​ كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفًا مهمًا جدًا في إطار ​مكافحة الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في ​أفغانستان​".

وأوضح أنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، وأنهما أكدّا على الحزم فيما يتعلق بأفغانستان، مشدداً على أن "تركيا تبنت أيضًا دورًا أساسيًا في مكافحة تنظيم "داعش" في ​العراق​ و​سوريا​".

واعتبر أنه "كان من الصعب جدًا تحقيق النجاحات ضد "داعش" بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا"، لافتاً إلى ان "الناتو" غير متواجد في سوريا " ورحّب بـ"التنسيق القائم بين حليفتي "الناتو"، تركيا و​الولايات المتحدة​، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك".