ستولتنبرغ: تركيا حليف مهم جدًا في مكافحة الإرهاب

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن "تركيا كانت ولاتزال حتى اليوم، حليفًا مهمًا جدًا في إطار مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "تركيا هي واحدة من الدول الرائدة في مكافحة الإرهاب، خاصة في أفغانستان".
وأوضح أنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأنهما أكدّا على الحزم فيما يتعلق بأفغانستان، مشدداً على أن "تركيا تبنت أيضًا دورًا أساسيًا في مكافحة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا".
واعتبر أنه "كان من الصعب جدًا تحقيق النجاحات ضد "داعش" بدون المساهمات والبنية التحتية التي قدمتها تركيا"، لافتاً إلى ان "الناتو" غير متواجد في سوريا " ورحّب بـ"التنسيق القائم بين حليفتي "الناتو"، تركيا والولايات المتحدة، وسعيهما لإيجاد سبل للتحرك المشترك".
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