قائد الجيش بحث مع شنكير علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ في مكتبه في ​اليرزة​، مساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ ديفيد شينكير على رأس وفد مرافق بحضور ​السفيرة الأميركية​ السيدة إليزابيت ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين.

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