جمالي: لضرورة إنهاء أعمال التلزيم والمباشرة بالتنفيذ بمشاريع طرابلس

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ خلال اجتماع فني بناء على توجيهات رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، تناول المشاريع المنوي تنفيذها والتي هي قيد التنفيذ والتلزيم في ​مدينة طرابلس​ إلى أنه "جرى عرض لأهم المشاريع المنفذة في المدينة، والتي لم يتم تسليمها أو تشغيلها بعد، وأبرزها السوق الجديد للفاكهة والخضار بالجملة ومشروع إنشاء محطة معالجة ​المياه​ المبتذلة وتم الاتفاق على ضرورة تسليم هذه المشاريع والبدء بتشغيلها سريعا. كما تم عرض المشاريع التي هي قيد التنفيذ وعددها 10، أبرزها إعادة تأهيل ضفتي ​نهر أبو علي​، مشروع تطوير البنى الأساسية لمدينة طرابلس، مشروع تأهيل الأسواق الوسطى والجنوبية، مشروع إنشاء ​كلية الصحة​ العامة والمرآب المركزي. وتم شرح أسباب التأخير وإعطاء التوجيهات اللازمة لإنجازها".

وأشارت الى أن "الاجتماع تناول ايضا، المشاريع التي هي قيد التلزيم، وعددها 12، أبرزها تطوير ​مرفأ طرابلس​ وإنشاء المسلخ الجديد وتطوير معمل فرز ​النفايات​ ودعم وتطوير مستوصف الكرامة ومشروع مدرسة ​المعهد الفني​ الفندقي في ​الميناء​، والتأكيد على ضرورة إنهاء أعمال التلزيم والمباشرة بتنفيذها نظرا لحاجة مدينة طرابلس إليها"، لافتةً إلى أن "المجتمعين شكروا خطوة الرئيس الحريري بإعطاء التوجيهات لعقد هذا الاجتماع المهم لمتابعة شؤون المدينة الإنمائية، والذي سيؤدي إلى تسريع الخطى والإجراءات وتوحيد جهود كل الجهات لاستكمال التنفيذ لما فيه مصلحة عاصمة ​الشمال​ وأهلها".

وأفاد بأن "هناك العديد من المشاريع المخصصة لمدينة طرابلس، وهي ذات طابع إنمائي، ويمكن أن تساعد في تحريك عجلة ​الاقتصاد​. ونشكر الرئيس الحريري لاهتمامه بالمدينة وتأليفه هذه اللجنة التي تتابع المشاريع وتسرع في تنفيذها. هذه هي واجباتنا ك​ممثلين​ عن المدينة وكنواب، أن نتابع بشكل دقيق وندفع بهذه المشاريع نحو التنفيذ السليم. وأقول للطرابلسيين إننا نشعر معكم وبمعاناتكم، وسنكون إلى جانبكم بكل خطوة، كما سبق أن وعدنا، وسنضع يدينا بيد كل المعنيين وبيد رئيس ​البلدية​ للقيام بكل جهد من أجل تأمين الأفضل لطرابلس".