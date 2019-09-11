أكد كبير موظفي ​البيت الأبيض​ مايك مالفوني في حديث تلفزيوني أن "​إيران​ مشكلة ويجب معالجتها في الشرق الوسط ونفوذ ​ايران​ في ​لبنان​ سلبي جدا ولكن ​طهران​ لا تملك القدرة على دعم "​حزب الله​" ماليا اليوم كما في السابق".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: نفوذ ايران بلبنان سلبي وطهران لا تملك القدرة على دعم "حزب الله" ماليا كما بالسابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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