الحريري عرضت مع تجمع مزارعي الجنوب أوضاع القطاع الزراعي

عرضت رئيسة "​كتلة المستقبل​" النيابية النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​ أوضاع ​القطاع الزراعي​ مع وفد من "​تجمع مزارعي الجنوب​" تقدمه رئيس التجمع محمد الحسيني، وضم الأعضاء" محمد علي نحولي ، حسين ضاهر، كمال نجمة، عماد موسى، ​نعيم عون​ وسامي مروة.

واطلع الوفد الحريري على ابرز المشكلات والصعوبات التي تواجه ​المزارعين​ وتتهدد قطاعهم ولا سيما منافسة البضائع المهربة للإنتاج اللبناني، مطالبين بوضع حد للتهريب من مصادره من اجل حماية المنتجات الزراعية اللبنانية .

كما اثار الوفد مع الحريري موضوع الرسوم على ​مياه الري​ والآبار الجوفية، وتمنى الوفد على الحريري حمل هذه المواضيع الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والوزارات المعنية نظرا لما تشكله من اولوية وشرط اساسي للحفاظ على القطاع الزراعي وتمكين المزارع الجنوبي من الصمود والاستمرارية.

واكدت الحريري أحقية مطالب التجمع وضرورة العمل على دعم الانتاج الزراعي وتعزيز مقومات بقاء المزارعين في ارضهم ، واعدة بمتابعة القضايا التي اثارها الوفد مع الرئيس الحريري والوزارات والادارات المختصة.

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