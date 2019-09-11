تيمور جنبلاط التقى بوغدانوف في موسكو بحضور أبو فاعور

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط يرافقه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
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