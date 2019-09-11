حنكش: قرار السلم والحرب يجب أن يكون مع الدولة اللبنانية

علق عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ على كلام الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، قائلا "قرار السلم والحرب يجب أن يكون مع ​الدولة اللبنانية​ وليس كل اللبنانيين راضين عن كلام السيد نصرالله ولا أحد يريد الحرب".

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