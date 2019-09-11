إدي معلوف: كلام السيد نصرالله لا يورطنا وملتزمون ببيان الحكومة

علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ على كلام الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، مؤكداً أن "كلام السيد نصرالله لا يورطنا وملتزمون ببيان ​الحكومة​ ونصرالله أكد التزامه ب​القرار 1701​"، مشيراً إلى "إننا لا نغطي كلام السيد نصرالله ولا أحد يريد الحرب".

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