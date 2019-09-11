شقير: ما زلنا متفائلين ولدينا ثقة بالحكومة للخروج من الأزمة الصعبة

أكد رئيس ​الهيئات الإقتصادية​ وزير الإتصالات ​محمد شقير​ أنه "لا شك أنه خلال السنتين الماضيتين، زادت الأعباء و​الضرائب​ على ​القطاع الخاص​، وحان الوقت للنظر في كيفية تحسين إنتاجية ​القطاع العام​".

وعقب لقائه رئيس ​الحكومة​ سعد الحريي على رأس وفد من الهيئات الإقتصادية، أوضح شقير أنه "رغم كل الظروف والصعوبات التي نمر بها، ما زلنا متفائلين ولدينا ثقة بالحكومة، بأننا سنخرج من هذه الأزمة الصعبة، في حال حصل اتفاق سياسي. وسنرافق ​الحريري​، كهيئات اقتصادية وكقطاع خاص، في عدة زيارات له إلى الخارج".

ولفت الى "اننا تحدثنا في عدد من المواضيع، بينها ​سلسلة الرتب والرواتب​ والنظام التقاعدي والتدبير رقم 3، ولا يجوز اليوم أن نضع أعباء على القطاع الخاص لتمويل كلفة السلسلة والأعباء الأخرى"، مشيراً الى أن "التواصل بين ​الهيئات الاقتصادية​ والحريري مستمر، حيث شرحت الهيئات موقفها مما نسمعه من زيادة الضرائب، فيما طمأن الحريري الحاضرين. وكنا حريصين على ضرورة تنفيذ مشاريع سيدر، لأننا لا نرى خلاصا من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية إلا بضخ السيولة في البلد، وذلك عبر مشاريع سيدر. كذلك هناك مشاريع بقيمة 3 مليارات و800 مليون ​دولار​ من ​البنك الدولي​، والقوانين الخاصة بها موجودة في ​مجلس النواب​، وقد وعدنا الحريري بتسريع هذه المشاريع".

وكان الحريري استقبل في ​السراي الحكومي​، نائب رئيس حكومة ​إقليم كردستان​ قباد طالباني، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وكانت جولة أفق حول مجمل الأوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية.