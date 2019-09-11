بهيروين وسلاح.. الشرطة تضبط عنصرا إجراميا بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار خلال حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة بمنطقة "السحر والجمال". وأسفرت الجهود خلال استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، لاتجاره بالمواد المخدرة، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته "40 جراما لمخدر الهيروين، سلاح أبيض، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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