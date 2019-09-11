محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مستشار الأمن الوطني المُقال، جون بولتون، ارتكب عدة أخطاء، ولم يكن هناك تفاهم بينه وبين مسؤولين كثيرين في الإدارة الأمريكية.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن هنالك 5 مرشحين جديين لشغل منصب مستشار الأمن القومي الأميركي خلفًا لجون بولتون.
وطالب ترامب، من مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس، تقديم استقالته من منصبه، لافتًا إلى أنه تلقى الاستقالة صباح الثلاثاء.
وأضاف ترامب في تغريدة له على "تويتر"، أنه أبلغ بولتون الإثنين، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، معبرًا له عن شكره وامتنانه لخدمة وطنه.
واستطرد ترامب أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: مستشار الأمن الوطني المُقال ارتكب أخطاء وهناك 5 مرشحين لشغل منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.