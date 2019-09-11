المشدد 3 سنوات لشخصين تسببا في وفاة 3 آخرين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات، لتسببهم في وفاة 3 أشخاص خلال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل القديمة بشبين القناطر بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم، بحضور أحمد عفت فودة، وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.

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تعود أوراق القضية، عندما تلقى العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغًا من الأهالي بانهيار منزل في قرية "عرب جهينه"، ووجود متوفين أسفل الأنقاض.

أخطر اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، وانتقلت أجهزة الأمن والإطفاء، وتبين أن مجموعة من الأشخاص كانوا ينقبون أسفل المنزل المنهار للبحث عن الآثار، وانهار عليهم، وتم انتشال 3 جثث، فيما توصلت التحريات إلى أن صاحب المنزل استعان بشخص آخر وبالضحايا للحفر أسفل المنزل للبحث عن الآثار، وأثناء الحفر سقط عليهم ولقوا مصرعهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة التي أمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.