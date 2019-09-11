ترامب: لا أسعى للقاء روحاني وعلى إيران الحذر من تخصيب اليورانيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهر- الخليج 365:
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يسعى خلف لقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذر في المؤتمر الصحفي الذي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إيران من استمرار تخصيبها اليورانيوم بكميات كبيرة، مؤكدًا أنه "سيكون خطيرًا جدًا عليها".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في أكثر من مناسبه، نيته لقاء نظيره الإيراني، إلا أنه نفى كونه يسعى بشكل دؤوب لذلك.
وبعد إعلان ترامب عزل مستشاره للأمن القومي جون بولتون، أمس، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الرئيس الأمريكي مستعد للقاء روحاني من دون شروط مسبقة، وهذا ما أكده وزير الخارجية مايك بومبيو، لافتين إلى أن حملة "الضغوط القصوى" على طهران ستستمر.
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