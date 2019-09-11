بسبب مكالمة عاطفية.. حبس طالبة قتلت والدتها ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة مركز بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل والدتها وخنقها خشية فضحها لدى والدها بأنها على علاقة عاطفية بشاب، بعد سماع المجني عليها مكالمة عاطفية بين المتهمة وحبيبها.

وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل داخل منزلها بقرية سندنهور التابعة لمركز بنها، وتبين أن وراء الجريمة نجلتها "ندى" 17 عامًا والتي خنقت والدتها خوفًا من الفضيحة، بعد أن سمعتها والدتها تتحدث في الهاتف مكالمة عاطفية مع شاب وقررت أن تخبر والدها، وادعت الفتاة فقدان والدتها الوعي وسقوطها أرضًا ما أدى إلى وفاتها.

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تلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد محمدي، مفتش مباحث بنها، بالواقعة، وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد حازم عزت، رئيس المباحث، وتبين قيام زوج القتيلة بالذهاب إلى مكتب صحة مركز بنها وطلب تصريح دفن لزوجته، 40 عامًا، بدعوى أنها لقيت مصرعها بهبوط حاد بالدورة الدموية، إلا أن مفتش الصحة أثبت من خلال المعاينة وجود آثار ظاهرية في الرقبة وأكد وجود شبهة جنائية، وأخطرت الأجهزة الأمنية.

ونجح رجال المباحث في كشف غموض الواقعة وتبين أن ابنتها هي التي كانت موجودة بالمنزل في وقت معاصر للجريمة، وهي التي أبلغت بأن والدتها توفيت، وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها على إثر اكتشاف والدتها ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، فهددتها بإخبار والدها بتلك العلاقة ومنعها من استخدام هاتفها المحمول.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد والدها بالطابق الأرضي بالعقار محل إقامتهم وأحضرت حبل قماش رفيع وأجهزت على والدتها من الخلف وخنقتها، ثم صرخت وادعت بفقدان والدتها للوعي وسقوطها أرضًا.