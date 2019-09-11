ألمانيا / إيداع إمرأة من أصولٍ تونسيّة أرملة داعشي ألماني السجن الإحتياطي

وكالات- أمر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بمدينة كارلسروه الألمانية اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، بإيداع أرملة مغني الراب الألماني السابق، والإرهابي المنتمي لتنظيم داعش، دنيس كوسبرت السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق، حسبما أعلن الادعاء العام اليوم.

وكان الادعاء العام في مقره بمدينة كارلسروه أعلن أمس الاثنين أنه تم القبض على أميمة أ.، التي تحمل الجنسية الألمانية والتونسية، في مدينة هامبورج للاشتباه في أنها كانت ضمن أعضاء داعش في سورية.

وحسب تقارير إعلامية، قُتل كوسبرت في سورية خلال غارة جوية في جانفي الماضي .

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وحسب البيانات، انضمت أميمة إلى داعش في سورية في جانفي عام 2015 بعدما سافرت إلى هناك برفقة أطفالها الثلاثة عبر تركيا.

ووفقا للبيانات، كانت أميمة تدير المتهمة شؤون منزل زوجها الأول في مدينة الرقة السورية، وقامت بتربية أبنائها وفقا لأيديولوجية داعش. وعقب وفاة زوجها في عام 2015 وزواجها من كوسبرت، الذي شهد خلافات كثيرة بينهما، عادت أميمة إلى ألمانيا وهي حبلى في سبتمبر عام 2016، لإنجاب طفلها الرابع هناك.

وكوسبرت اشتهر كمغني راب تحت اسم "ديسو دوج"، وتخلى عن الغناء للانضمام إلى داعش في عام .2014 وأدرجت الولايات المتحدة كوسبرت على قائمتها للإرهاب.