رئيس الوزراء السوداني يؤكد الحرص على التعاون مع بريطانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حرص بلاده على تطوير سبل التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات. وذكر بيان لمجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، أن حمدوك استقبل السفير البريطاني بالسودان عرفان صديق الذي امتدح اهتمام الحكومة السودانية بإيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى في برامج الحكومة الانتقالية. السودانية بإيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى في برامج الحكومة الانتقالية.

وأكد استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية خاصة في مجال الخدمات العامة وبرامج بناء القدرات.

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