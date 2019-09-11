مجلس الوزراء الأردني: تصريحات نتنياهو تشكل تهديدًا حقيقًا لمستقبل السلام

أكد مجلس الوزراء الأردني، رفضه إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت.
وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز خلال رئاسته جلسة المجلس اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا إن هذا الإعلان يشكّل تهديدا حقيقيّا لمستقبل
مشيرا إلى أنّ مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السّلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.
وحذّر الرزاز من مغبّة توظيف القضايا المصيريّة لخدمة الدعاية الانتخابيّة،
من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، موقف بلاده الرافض لجميع الإجراءات أحاديّة الجانب والممارسات غير المنسجمة مع قرارات الشرعيّة الدوليّة، مشددا على أنّ الطريق الوحيد لعمليّة السلام يكمن في حلّ الدولتين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلّة وقيام الدولة الفلسطينيّة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
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