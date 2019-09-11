الاتحاد الأوروبي: خطة إسرائيل لبناء المستوطنات تقوض حل الدولتين

أكد الاتحاد الأوروبي أن خطة إسرائيل لبناء مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين وفرص السلام الدائم في المنطقة، مشيرا إلى أنه لن يعترف بأي تغييرات يتم إجراؤها على حدود ما قبل عام 1967.



جاء ذلك بعدما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور

الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل.



وأوضح متحدث باسم الاتحاد -في تصريح لقناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء أنه كما تم التأكيد من قبل في العديد من اجتماعات مجلس الشئون الخارجية، فإن الاتحاد لن يعترف

بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف المتفق عليه بين الطرفين.وشدد على أن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك بالقدس الشرقية غير قانونية.وتابع قائلًا: "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".