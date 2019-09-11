لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمنى، في جبهة حريب نهمشرقي العاصمة صنعاء.
إلى مواقع محررة في جبهة حريب نهم ، وباغتتها بهجوم عنيف، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا، بينهم قياديين، وجرح آخرين.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل،
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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