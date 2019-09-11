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قتلى وجرحى من الحوثيين إثر مواجهات مع الجيش اليمني بصنعاء

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لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمنى، في جبهة حريب نهم

شرقي العاصمة صنعاء.


وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل،

إلى مواقع محررة في جبهة حريب نهم ، وباغتتها بهجوم عنيف، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا، بينهم قياديين، وجرح آخرين.
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