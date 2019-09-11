بعد "واقعة الهاتف".. نتنياهو يطلب حراسة شخصية داخل الكنيست

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" منحه حراسة شخصية داخل الكنيست، بعد حادث وقع بينه والنائب، أيمن عودة. أيمن عودة. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو طلب منحه حارسا شخصيا كي يقف خلفه بهدف "منع Advertisements الاستفزازات أثناء المشاورات المستقبلية داخل الكنيست". الاستفزازات أثناء المشاورات المستقبلية داخل الكنيست". وجاء ذلك في أعقاب الخلاف الذي اندلع بين رئيس الوزراء وعودة أثناء مناقشة مشروع القرار الذي قدمه نتنياهو لشرعنة نصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست المقبلة.

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