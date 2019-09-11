جونسون يتلقى هزيمة جديدة بعد رفض محكمة اسكتلندية تعليق البرلمان

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، هزيمة جديدة، بعد أن اعتبر القضاء الاسكتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين فقط من موعد "بريكست"، "غير قانوني" في حين أعلنت الحكومة أنها ستستأنف الحكم.

وأعلنت الحكومة، على الفور، استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن.

وقال مصدر حكومي "لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان" قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء.

وبعد أن رفع حوالى ثمانين برلمانياً شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره، أن قرار جونسون يرمي إلى "تعطيل عمل البرلمان" ووصفت التعليق بأنه "غير شرعي" و"لاغ وباطل".

وقالت الحكومة، في بيان، "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا".

وطلب الحزب العمالي، حزب المعارضة الرئيسي، كما رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون باستئناف أعمال البرلمان فوراً.

وهذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل.

واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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وكانت محكمة البداية الاسكتلندية رفضت دعوى حوالي 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان.

واعتبر القاضي ريموند دوهرتي، حينها، أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية "وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية"، مضيفا في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.

لكن القضاة في محكمة الاستئناف الاسكتلندية اعتبروا على العكس أنه يمكنهم إعلان هذا التعليق غير شرعي، لأن الهدف منه كان السماح للحكومة بالعمل بعيداً عن مراقبة النواب، بحسب ملخص للقرار نشرته محكمة الاستئناف في أدنبره.

وقال كير ستارمر المتحدث باسم الحزب العمالي "لا أحد يفكر منطقياً واقتنع بالأسباب التي تذرع بها جونسون لتعليق أعمال البرلمان"، معتبراً أن البرلمان يجب أن يستأنف أعماله "فوراً".

ووجهت رئيسة الوزراء الاسكتلندية النداء نفسه لكي يتمكن البرلمان من مواصلة "عمل الرقابة المناط به أساساً".

وعلقت أعمال البرلمان ليل الاثنين إلى الثلاثاء لخمسة أسابيع وسط أجواء سياسية مشحونة.